France : incident sur un vol intérieur, des passagers interpellés à leur arrivée à Nice, pour refus de porter un masque à bord

Vendredi, plusieurs passagers d’un vol de la compagnie française Air France qui avaient embarqué sur un vol de Paris à Nice ont été interpellés à leur arrivée par les forces de l’ordre.

"Une fois le décollage effectué, certains ont rapidement pris leurs aises, estimant cette précaution inutile et expliquant ne pas arriver à respirer avec un masque. Mis en garde de manière cordiale mais insistante par les hôtesses de l’air, les passagers récalcitrants ont ignoré les remarques", raconte Nice-Matin.

Tous les passagers de ce vol avaient pourtant bien mis leur masque lors des contrôles de sécurité et lors de la procédure d’embarquement à Paris pour être conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Nice-Matin rapporte aussi que le commandant de bord a fermement mis en garde les passagers récalcitrants au micro durant le vol : "Si vous ne mettez pas le masque immédiatement, la police sera là à l’arrivée".

Et c’est ainsi qu’une fois l’avion posé à Nice, les passagers en faute ont été interceptés à la sortie de l’avion par une équipe de six policiers et gendarmes. Ils ont dû s’acquitter d’une amende de 135 euros par personne.