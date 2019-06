France : des scènes de cohue dans les magasins Lidl pour la sortie d’un robot ménager (vidéos)

"C’est la guerre", écrit une internaute sur en commentaire de la vidéo, capturée le matin même dans un magasin Lidl. Sur les images, on découvre des dizaines de personnes munies de leur énorme boîte en carton et courant entre les étals pour se procurer leur "Monsieur Cuisine Connect".

Ce mystérieux "monsieur" est en réalité un robot ménager, capable de peser, hacher, mixer, mélanger, cuire à la vapeur. Il est une alternative "low-cost" au "Thermomix", un robot plus ou moins équivalent dont le slogan est "la plus petite cuisine au monde". Une cuisine tout de même onéreuse puisque ce robot à tout faire coûte pas moins de 1100 euros en Belgique. Le prix de l’équivalent made in Lidl, est de 359 euros, raison pour laquelle cette offre a attiré les foules.

Dès les premières heures de la journée, des photos de files devant les supermarchés Lidl ont émaillé les réseaux sociaux.