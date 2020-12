France : des grenouilles jugées trop bruyantes, les propriétaires condamnés à vider la mare

Après les coqs et les cigales qui chantent trop fort, ou les clochers qui font trop de bruit, ce sont les grenouilles qui agacent en France. A Grignols, dans le Périgord (Sud-Ouest), M. et Mme Pécheras se sont vu condamnés à vider leur mare de 300 m2 de ses grenouilles… accusées de faire trop de bruit et d’empêcher les voisins de dormir. Un conflit qui dure depuis des années, raconte France 3, et qui a pris fin devant la cour d’appel de Bordeaux.

Les Pécheras ont donc 90 jours pour tout vider et combler la mare, sous peine de payer une astreinte de 150 euros par jour. Une sentence rude pour le couple, qui doit également 10.000 euros de réparation à ses voisins. Mais ils gardent espoir, l’affaire peut encore aller en cassation, puisque l’association régionale de protection de la nature a demandé un recours. "Et si la Cassation nous dit que nous avons gagné, il faudra qu’ils nous rendent l’argent qu’on va leur donner", affirme Annie Pécheras.

►►► À lire aussi : Coronavirus : visons, chats et autres animaux bientôt protégés du Covid-19 ? La Russie développe un vaccin

Et les batraciens, dans tout ça ? Pas d’inquiétude, assure Michel Pécheras à France 3 : "Je vide tout et dès que la mare est sèche, on appellera Cistude [association de protection de la nature dans le Sud-Ouest, ndlr] pour essayer de récupérer les amphibiens que la loi protège."

Ce n’est pas la première fois que nos amies les bêtes sont malgré elles au cœur de querelles de voisinage. Plusieurs coqs avaient été pointés du doigt, voire tués par des riverains mécontents. Mais en janvier dernier, l’Assemblée nationale française a adopté une loi de "protection du patrimoine sensoriel", qui considère les bruits animaliers comme faisant partie du paysage. Si ces derniers causent du trouble, il faudra prouver "le caractère anormal de ce trouble", en prenant en compte l’environnement local.