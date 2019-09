France : arrestation de 4 voleurs présumés de 3000 bouteilles de Vosne-Romanée

Ils sont suspectés d’avoir volé plus de 3000 bouteilles d’un domaine viticole de Vosne-Romanée, en France, l’hiver dernier : mardi, après des mois d’enquête, quatre personnes ont été arrêtées et seulement 225 bouteilles retrouvées à ce stade, a annoncé jeudi le parquet de Dijon.

Le 31 décembre, soir du Nouvel An, 582 bouteilles sont dérobées dans ce village de Côte-d’Or où sont produits les crus parmi les plus réputés de Bourgogne, à commencer par le Romanée-Conti. Deux mois et demi plus tard, le 17 mars, nouveau cambriolage dans le même domaine. Cette fois-ci, les voleurs s’emparent de 2478 bouteilles. Le préjudice total est estimé à 179.000 euros, soit en moyenne 58 euros par unité.

L’enquête, menée par les gendarmes de Beaune, permet d’identifier deux équipes de receleurs potentielles, l’une en Saône-et-Loire voisine, l’autre à l’autre bout de la France, en Bretagne, précise le procureur de Dijon, Eric Mathais.

Mardi, une opération "d’envergure" a été menée, conduisant à l’arrestation "des quatre principaux suspects". A cette occasion, 225 bouteilles dérobées lors du vol de mars ont été retrouvées, ainsi que plus de 8500 euros en espèces.