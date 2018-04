France: après une nuit en garde à vue, il note sa cellule sur Google

"Personne accueillant et chaleureux, les chambres individuelles et collectives sont très confortables, j'ai passé une nuit d'enfer. Rien à redire sur la propreté, on pourrait y manger par terre. Côté repas, c'était excellent, les lasagnes en plastique, je n'en avais jamais goûté d'aussi bonnes." Ce commentaire est celui laissé sur Google par un homme après avoir passé une nuit en garde à vue à l'hôtel de police de Metz.

L'histoire ne raconte pas pourquoi l'internaute a passé une nuit en garde à vue. Ce qui est certain, c'est qu'il ne semble pas avoir été traumatisé par l'expérience. Plein d'humour, l'homme pousse la blague jusqu'au bout et va même jusqu'à donner son appréciation sur le moyen de transport jusqu'au "logement". "Chouette véhicule et chauffeur fort sympathique avec beaucoup de conversation. Bref, je recommande fortement cet établissement, j'ai hâte d'y retourner."

Heureusement pour lui, les service de police ont choisi de prendre le commentaire avec humour et même de lui répondre : "Nous accueillons avec satisfaction son appréciation. Mais la bonne appréciation que l'on a des choses découlant souvent de leur rareté, nous lui conseillons de ne pas renouveler l'expérience."