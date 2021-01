Exploit botanique à Rome : la Villa Borghese accueille le clone d'un platane du XVIIe siècle

Le platane est âgé de six ans mais son patrimoine génétique a plus de quatre siècles

"Le platane est âgé de six ans mais son patrimoine génétique a plus de quatre siècles", a-t-elle souligné, précisant qu'il ne restait aujourd'hui que 11 spécimens de ces arbres nés au temps du Caravage et de Galilée.

La "Vallée des platanes", confiée aux soins de deux botanistes français, Pascal Genoyer et Claire Atger, est la seule île urbaine d'anciens platanes d'Orient répertoriée en Occident, selon Alix Van Buren.

"Ce résultat important représente un premier pas important pour la protection, la reproduction et la conservation du patrimoine génétique des arbres anciens de Rome", a estimé la responsable des espaces verts de la capitale italienne, Laura Fiorini.

Neveu et secrétaire du pape Paul V, mécène et grand amateur d'art, Scipione Borghese fit bâtir la Villa Borghese au début du XVIIe siècle pour accueillir ses prestigieuses collections de peintures et de sculptures. Il fit également dessiner d'élégants jardins rehaussés de fontaines et desservis par de larges allées arborées.