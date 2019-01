Etonnant et émouvant: en Inde, une lionne adopte un bébé léopard (vidéo)

Cela s'est passé dans le parc national de Gir, dans l'Etat du Gujarat, en Inde: une lionne asiatique a adopté un bébé léopard âgé de deux mois et qui avait été séparé de sa mère. Dhiraj Mittal, le conservateur adjoint du parc a expliqué que,"habituellement, les lions tuent la progéniture des autres félins. Mais dans ce cas, non seulement la lionne allaite le bébé léopard avec ses deux lionceaux âgés de trois mois, mais en plus elle le protège contre d'autres prédateurs tels que les lions mâles".

Il s'est dit surpris d'observer comment un léopard et une lionne arrivent à communiquer. Et cette dernière semble prendre des précautions supplémentaires car elle comprend que le petit léopard n'est pas capable de suivre son rythme et celui de ses propres petits, selon lui.