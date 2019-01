Il est d'une rondeur presque parfaite, d'un diamètre de 90 mètres environ, et il recouvre une portion de la Presumpscot River, à Westbrook (Maine, nord-est des Etats-Unis). Selon CNN, c'est un phénomène "naturel, mais rare" qui s'est produit.

Ces disques se forment dans une zone où le courant de la rivière bouge lentement et de manière circulaire, "comme un tourbillon" Résultat : "L'eau gèle plus vite (...) et forme un cercle."