Espagne : une nouvelle restauration de tableau tourne au fiasco et fait le tour de la toile

La vie d’un restaurateur d’art n’est pas une sinécure de l’autre côté des Pyrénées. Le dernier exemple en date : une copie d’une œuvre du grand maître Bartolomé Esteban Murillo. Bon, ce n’est pas l’œuvre originale (voir ci-dessous), mais une reproduction du début du XXe siècle. Qu’à cela ne tienne, quand un collectionneur demande une petite restauration pour sa prestigieuse copie, on ne peut pas dire que l’artisan ait fait dans la dentelle, comme le rapporte le journal espagnol El País . Le quotidien précise que le nom du collectionneur et la valeur de l’œuvre ne sont pas connus. Mais celui-ci aurait demandé à un artisan spécialisé dans la restauration de meubles de s’en charger. Mal lui en a pris…

"Ce monsieur est très bon en tant que restaurateur de meubles, mais pas en tant que restaurateur de tableaux… Ce sont des choses très différentes" a déclaré le propriétaire à El País. On peut en effet difficilement le contredire. Payé 1200 euros, l’apprenti manieur de pinceaux s’en est même repris à deux fois, comme on peut le voir dans le tweet ci-dessous. Echaudé, le propriétaire a maintenant décidé de faire appel à d’autres personnes, plus professionnelles dans la peinture, pour tenter de rattraper le coup.