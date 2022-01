Espagne : un mafieux italien trahi par Google Street View après une cavale de 20 ans

Parfois, la technologie a du bon : Gioacchino Gammino, un patron de la mafia sicilienne, a été retrouvé après 20 ans de cavale, grâce à une image prise par le site Google Street View dans la petite ville de Galapagar, près de Madrid, en Espagne, rapporte le Guardian. L’ancien capo, recherché pour meurtre depuis 2002, s’était marié et s’était renommé Manuel, chef cuisinier et propriétaire d’un commerce de fruits et légumes, 'El Huerto de Manu' (le jardin de Manu).

La police sicilienne savait qu'il était en Espagne, mais c'est bien l'outil de navigation de Google Maps qui a permis de le localiser précisément : on peut l'apercevoir en train de discuter à l'extérieur de la boutique, bien que son visage soit flouté. Les inspecteurs ont croisé ces images avec celles trouvées sur la page Facebook de son restaurant, 'La Cocina de Manu'… qui servait de la cuisine sicilienne. On y apercevait Manu, alias Gammino, habillé en cuisinier, mais portant toujours une cicatrice au menton reconnaissable. ►►► À lire aussi : Le virus mafieux : quand le coronavirus profite au crime organisé en Italie Gammino a été arrêté le 17 décembre, mais ce n'est que mercredi que le journal La Repubblica a fourni plus d'informations. Le parquet de Palerme a toutefois nuancé les circonstances de cette capture : "ce n'est pas comme si nous passions nos journées sur Google Maps pour trouver des fugitifs, explique le procureur Francesco Lo Voi au Guardian. Nous avions fait beaucoup de longues enquêtes auparavant, qui nous avaient menés en Espagne. Nous étions sur le bon chemin, comme Google Maps nous l'a confirmé."