Equinoxe de printemps: danses et réjouissances à l'ombre des pyramides précolombiennes

Afin de favoriser des récoltes abondantes et un hiver prochain plus doux, diverses activités mystiques étaient pratiquées. Dont la danse. Le souhait est maintenant davantage de semer du spirituel. Chichen Itza est un des lieux emblématiques du Mexique. Située dans la péninsule du Yucatan, elle était une des perles de la civilisation maya. Elle renferme le grand temple, dédié au "Serpent à plumes", Kukulkan (Mais si, vous le reconnaissez! C'est le temple qui a été dessiné par Hergé sur l'album "Tintin et les Picaros"...) Situé à une quarantaine de kilomètres de Mexico, le site de Teotihuacan attire lui environ 12 millions de visiteurs par an. A son apogée, en 450 après J-C, elle était la plus grande ville du continent américain (entre 100 et 250 000 personnes y vivaient). La capitale des Aztèques, magnétique, avec son temple de Quetzalcoatl, rayonne donc encore...