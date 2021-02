Epoque napoléonienne : inhumation commune de 126 soldats français et russes, tombés lors de la campagne de Russie (1812)

Il faisait également un froid polaire lors de cette terrifiante retraite de Russie, en 1812. Fin de campagne glaciale pour une guerre napoléonienne transformée en implacable déroute pour la "Grande armée" française...

Plus de 200 ans plus tard, les restes de soldats russes et français, tombés près du champ de bataille de Viazma, ont été inhumés ce samedi. Un rare moment d’unité franco-russe l’année du bicentenaire de la mort de Napoléon -l’Empereur est décédé le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène-.

Sous la neige et par des températures de -15°C, les 126 dépouilles réparties en huit cercueils recouverts des drapeaux des deux pays ont été mises en terre au son d’une salve de canon, en présence d’une centaine de figurants en costume d’époque, d’officiels mais aussi de descendants de grands généraux de l’époque napoléonienne.

Les corps avaient été découverts dans une fosse commune entre Smolensk et Moscou. Ces 120 soldats, trois probables vivandières et trois adolescents – probablement des tambours — sont tombés, en marge ou lors de la bataille de Viazma du 3 novembre 1812, deux semaines après le début de la retraite qui culminera peu après dans l’horreur avec la traversée meurtrière de la Bérézina (maintenant en Biélorussie).