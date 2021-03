En Thaïlande, le Premier ministre esquive une question sensible en aspergeant les journalistes de gel hydroalcoolique (vidéo)

C’est une réaction pour le moins atypique et surtout qui reflète bien les nouvelles habitudes que nous avons acquises depuis l’an dernier avec l’arrivée du Covid-19 dans nos vies. Au-delà de garder ses mains propres pour éviter la propagation du virus, le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-O-Cha a semble-t-il une autre utilisation de son flacon de gel hydroalcoolique. Agacé par les questions d’une foule de journaliste, il a aspergé plusieurs d’entre eux avec sa lotion désinfectante. Une réaction qui n’a pas manqué d’être partagée et commentée partout dans le monde pour ce dirigeant qui n’a jamais caché son aversion pour la presse.

Visiblement vexé par une question concernant la liste de candidats potentiels à occuper des potes laissés vacants dans son cabinet à la suite de l’arrestation de trois ministres pour insurrection début mars, Prayuth Chan-O-Cha, ne souhaitait pas répondre à la question qui lui a été posée mardi dernier, le 9 mars. Au pouvoir depuis le coup d’Etat de 2014 et légitimé par des élections controversées en 2019, cet homme politique est l’objet d’une forte opposition dans son propre pays, même s’il a toujours refusé de démissionner.

Après avoir esquivé une question sur le casting des postes laissés vacants par les ministres placés sous mandat d’arrêt, le dirigeant thaïlandais a enchaîné : "Que voulez-vous me demander d’autre ?" Un journaliste a lors reformulé la question, insistant sur le même sujet pour obtenir une réponse du chef du gouvernement. Celui-ci s’est alors emporté, affirmant qu’il "ne savait pas". "Ne me demandez pas", a-t-il conclu avant de tourner les talons, quittant l’estrade et aspergeant au passage la foule de journalistes présent devant lui à l’aide de son spray hydroalcoolique. La scène a été capturée par les dizaines de personnes présentes sur place.