En Provence, des touristes ont porté réclamation contre le chant des cigales

"Comment se débarrasser des cigales ?" C'est l'étonnante demande que s'est vue adresser Georges Ferrero, maire du Beausset, dans le Var, une région effectivement réputée pour sa nature, son soleil...et le chant de ses insectes!

Et pourtant, le maire a raconté à nos confrères de France Bleu avoir été, ces dernières semaines, abordé à deux reprises par des touristes qui voulaient tout simplement éliminer les cigales. "Ils m’ont demandé : est-ce que vous avez des produits insecticides pour passer sur les arbres? Comment se débarrasser des cigales?"

Ces touristes auraient expliqué qu'ils ne s’entendaient plus parler, et qu'ils avaient donc arrosé les arbres pour faire taire les cigales. Selon le maire, ils auraient même ironisé sur le "chant" de la cigale: "elles font "crac-crac-crac… ça n’a rien à voir avec un chant" auraient avancé les touristes!

L'élu varois se dit complètement désolé par cette situation: "J’ai été très choqué. Les cigales font partie de l’emblème de la Provence. Quand on vient dans le sud, on sait qu’il y a des cigales. Nous, on est fier de les avoir!"