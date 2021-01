En images : la neige recouvre l’Ardenne et les Hautes Fagnes, les températures dans le négatif ce samedi matin

La neige recouvre largement l’Ardenne ainsi que l’est du pays ce samedi. Un brouillard givrant persistait par endroits ce matin, il devrait rester durant l’après-midi même si des éclaircies peuvent se développer.

Le temps sera calme et assez froid ce samedi. La nuit de samedi à dimanche sera également calme et à nouveau assez froide. Des brouillards givrants locaux et de nombreux nuages bas se reformeront dans de nombreuses régions, ainsi que des plaques de glace ou de givre. Les températures replongeront entre 0 et -2 degrés sur l’ouest et le centre du pays, et entre -3 et -7 degrés dans les régions enneigées de l’Ardenne. Le vent restera faible de direction variable.

Mais attention, il est interdit de se rendre à plusieurs endroits dans les Fagnes comme le weekend dernier : à Waimes, Malmedy, Jalhay et Spa. Dès les premières neiges, les Hautes Fagnes ont été prises d’assaut par les promeneurs. Plusieurs explications à ce phénomène : l’arrivée de la neige sur un territoire restreint, l’envie d’évasion en cette période de crise sanitaire et l’image idyllique de la zone, véhiculée par les réseaux sociaux.

Via le groupe "Météo partagée" de Quel temps, voici quelques images de la province de Luxembourg et en province de Liège où un manteau blanc allant jusqu’à 10cm de neige persiste.