En Chine, un étudiant trouve une faille pour avoir du poulet gratuit à l'infini, il est condamné à 2 ans de prison

Un étudiant de 23 ans a été condamné à 2 ans de prison en Chine pour avoir trouvé et utilisé une faille dans le système de commande en ligne de KFC. Cette faille lui a permis d'obtenir du poulet gratuit à volonté. En six mois, rapporte le site Daily Mail, il a commandé pour plus de 6.500£ (7.500 euros) de poulet.

L'étudiant chinois a découvert cette faille en 2018 en utilisant un bon de réduction sur l'application de KFC. Par un système de passe-passe, l'étudiant est parvenu à générer des bons gratuits à l'infini pour du poulet. Il en a profité pour commander d'énormes quantités de poulet, en gardant une partie pour lui-même, et en revendant le reste à bas prix à ses camarades de classe.

18.000 euros de poulet gratuit

Il a ensuite partagé cette astuce à quatre de ses amis proches, qui ont exploité le filon de la même manière. En tout, ce gang aux bons gratuits a pu commander plus de 15.000£ (18.000 euros) de poulet, avant de se faire démasquer.

La semaine dernière, l'étudiant chinois est passé devant le tribunal de Shanghai pour fraude. En plaidant coupable, il a obtenu une peine de deux ans de prison et une amende. Ses amis ont condamnés à un minimum de 13 mois d'enfermement.