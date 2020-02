En Californie, Bernie Sanders a son sosie

Jeff Jones, guitariste est aussi le sosie de Bernie Sanders. A force de se voir rappeler sa ressemblance avec le candidat démocrate de 78 ans, il a créé un pull "I am not Bernie".

C’est un fervent partisan du vrai Bernie Sanders et affublé de son sweatshirt il dédie un peu de son temps à aider à la campagne. "Je suis un vrai fan de Bernie", explique Jeff Jones. "La chute de cette blague serait de rencontrer Bernie pour de vrai, m’excuser pour tous les gens qui sont venus lui dire qu’il me ressemblait et, pour que la confusion cesse, je lui ai fait faire ce pull, similaire au mien. Ce que j’aimerais, c’est une photo de nous deux ensemble", s’amuse-t-il.