"Tu m'appelles monsieur": Emmanuel Macron fait la leçon à un ado qui l'avait appelé "Manu"

"Ça va Manu ?" C'est par cette question pour le moins directe qu'un adolescent s'est adressé à Emmanuel Macron en marge des commémorations de l'Appel du 18 juin au Mont-Valérien.

Le président de la République a aussitôt répondu au jeune homme aux cheveux longs. "Non, tu est là dans un cérémonie officielle. Tu te comportes comme il faut", a-t-il répliqué. Et d'ajouter : "Tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le Chant des Partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur."

"Oui monsieur", répond alors son interlocuteur. Emmanuel Macron n'en reste pas là. "Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord ?" Une sorte de version présidentielle d'un refrain bien connu, qui a donné son titre à un film de Maurice Pialat en 1978 : "Passe ton bac d'abord..."

Une scène à voir dans la vidéo ci-dessus.