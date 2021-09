Elle gagne 500.000 euros à un jeu à gratter, le libraire lui vole le ticket et s'enfuit

L'histoire se passe en Italie, plus précisément à Naples. Une dame gagne 500 mille euros au "Gratta e vinci", un jeu à gratter très populaire dans la péninsule. Afin de confirmer son gain et de le valider elle se rend chez le libraire où elle avait acheté le billet chanceux. La dame, d'un âge respectable, remet le précieux sésame à un employé de la librairie qui lui confirme son gain et le valide grâce à l'appareil dédié. Dans la foulée, l'employé montre le billet à l'un de ses responsables qui s'empresse de le lui arracher des mains, de mettre son casque et de s'enfuir à bord d'un scooter devant la dame âgée ahurie.

L'étonnement dépassé, la victime a porté plainte auprès des carabiniers, qui se sont lancés à la recherche du voleur. Celui-ci a finalement été interpellé alors qu'il tentait de prendre un avion afin de s'enfuir aux îles Canaries, à Fuerteventura où il souhaitait changer de vie. Lors de son arrestation, l'indélicat a bien tenté de se faire passer pour la victime, mais cela n'a pas fonctionné.

L'enquête d'usage est toujours en cours. La loterie nationale italienne a suspendu le lot auquel appartenait le billet gagnant tout comme la licence de la librairie où travaillait le voleur.