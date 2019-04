Éléphants, chevaux, poissons: un cirque allemand remplace les animaux par des hologrammes

Depuis de nombreuses années, de nombreux amateurs de spectacles de cirque tournent le dos aux représentations sous chapiteau lorsque des animaux foulent la piste. Pour parer cette désaffection, le cirque Roncalli met en scène des animaux particuliers. Ce ne sont pas des espèces de chair et d’os qui font rêver petit et grands mais des reconstitutions d’animaux en images de synthèse, plus vraies que nature.