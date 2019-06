Election du nouveau chien "le plus laid du monde"

Annual Ugliest Dog Competition Held In Petaluma, California - © JUSTIN SULLIVAN - AFP

le chien le plus moche du monde 2019 - Scamp the tramp, traduisez le mignon clochard a gagné le... Comme chaque année, les chiens les plus « moches » du monde se retrouvent à Petaluma en Californie pour participer au championnat du chien le plus « laid du monde » Depuis presque 30 ans maintenant, ce concours veut prouver que le pédigrée n’est pas toujours ce qui définit un beau chien. Kerry Sanders, juge pour le concours : « Laid est un mot de quatre lettre mais joli aussi, et quand on mélange les deux, on obtient un magnifique chien moche ! » Toutes les races et toutes les tailles sont les bienvenues, pas de discrimination. La preuve en est les gagnants de ces trois dernières années. La compétition fût encore un succès cette année, 18 chiens en compétition, plus de 2000 personnes dans le public toujours plus enthousiaste Le grand gagnant 2019 est donc Scamp the Tramp, alias le mignon clochard. Ce chien errant adopté en 2014, est maintenant un chien qui fait le bien en rendant visite aux enfants dans les écoles et aux personnes âgées dans les homes. Il gagne un prix de 1500$ et un voyage à New York pour faire une apparition dans un Talkshow. Et comme le dit sa maitresse : « Il le mérite pour tout ce qu’il fait pour les autres »