Egypte : une cache d'animaux momifiés dévoilée au public

Les autorités égyptiennes ont découvert une importante cache d’animaux momifiés, notamment ce qu’elles disent être le plus grand scarabée du monde dans l’ancienne nécropole de Saqarra, au sud du Caire.

La découverte a en réalité été effectuée l’année dernière, mais elle a été dévoilée ces derniers jours par une mission archéologique égyptienne. Elle a mis au jour une cache abritant une centaine d’anciens objets, notamment des masques, des statues et des chats momifiés, des crocodiles, des cobras et des oiseaux.

Selon les estimations, ces animaux momifiés auraient vécu entre 664 et 332 après JC. D’après le Dr Mostafa Wazeri, le Secrétaire général du Conseil égyptien des antiquités, ces momies ont été découvertes dans une cachette, et non dans des tombeaux.