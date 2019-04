Du désert à Hollywood: l'incroyable histoire de la chienne Gobi

Tout commence en 2016. L’australien Dion Leonard participe à une course de 250 kilomètres dans le désert de Gobi, en plein soleil, à plus de 45 degrés Celsius. Un défi qui peut faire peut, mais qui relève de la routine pour ce coureur de l’extrême.

Comment une petite chienne égarée dans un désert devient-elle une véritable star en l’espace de trois ans ? Baptisée Gobi, elle fait aujourd’hui l’objet d’un livre, apparaît sur une multitude de t-shirts ou de calendriers, a rencontré la reine d’Angleterre et va même devenir l’héroïne d’un film à Hollywood. Retour sur une aventure à la fois touchante et insolite.

Dion Leonard raconte son incroyable aventure dans un livre intitulé "Gobi et moi". - © JEAN-PIERRE CLATOT - AFP

Gobi et moi

Trois ans après cette aventure rocambolesque, Gobi et Dion vivent aujourd’hui à Chamonix. Leur histoire a fait l’objet d’un livre, intitulé Gobi et moi, et sera aussi adaptée à Hollywood dans un long-métrage produit par la 20 th Century Fox. Attendu au cinéma en 2020, le film sera réalisé par un « réalisateur oscarisé » et le rôle principal sera endossé par un acteur « mondialement connu », assure le sportif australien.

Le monde de Gobi

En attendant, cette chienne devenue star accompagne le sportif de 44 ans dans toutes ses courses. Elle sera notamment présente ce dimanche lors du 43e marathon de Paris. Quant aux mauvaises langues qui accuseraient le propriétaire de profiter de son animal, Dion explique au quotidien français 20 Minutes ne pas en tenir compte : « nous reversons une partie de l’argent de la vente du livre ainsi que des produits dérivés (tee-shirts, calendriers), à des refuges pour animaux et des associations de défense de la cause animale », avance-t-il.