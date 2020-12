Drive-in, dépistage, vidéoconférence : Saint Nicolas redouble de créativité pour être au rendez-vous malgré la pandémie (vidéos)

Le laboratoire Saint-Michel d’Épinal, qui a procédé au test PCR, a confirmé que le résultat était négatif, pour la plus grande joie du grand Saint qui a donc pu reprendre sa tournée dans la plus grande prudence et le respect des gestes barrières.

Saint Nicolas n'a pas oublié Schaerbeek lors de sa tournée - © J.C.

Et lorsque ce n’étaient pas les voitures qui défilaient face à lui, Saint Nicolas n’a pas hésité non plus à parader à son tour dans des véhicules motorisés. On l’a ainsi aperçu dans un cabriolet rouge dans les rues de Schaerbeek. S’il n’est pas sorti serrer la main aux plus petit, il n’a pas manqué d’attention et de générosité et ceux qui ont franchi le pas de leur porte sont sans doute rentrés les poches remplies de friandises.

Le patron des écoliers a d’ailleurs utilisé la même méthode à Neder-Over-Heembeek plus tôt dans la semaine. Mercredi soir, il était accompagné d’un chanteur dans la remorque d’un pick-up où il a assuré l’animation, en direct dans les rues comme dans un direct sur Facebook.