Donald Trump rebaptise le patron d'Apple "Tim Apple"

Mercredi 6 mars, Donald Trump organisait une conférence de presse à la Maison Blanche sur les thèmes de l’emploi et l’éducation, suivie d'une réunion à laquelle Tim Cook, le patron d’Apple était convié.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9

Tim Cook, comme on peut le voir ne réagit pas et Trump ne revient pas sur son erreur. Mais cette « bourde » a évidemment fait sourire et réagir les internautes.

Ce n'est pas la première fois que le président écorche des noms. Rappelez-vous lorsqu'il avait appelé Marillyn Hewson, la PDG de Lockheed Martin, Marillyn Lockheed.