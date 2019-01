Discours du Roi : jupe ou robe recommandée pour les femmes

Comme chaque année, le roi Philippe présente, ce mardi, ses vœux aux « corps constitués ». Autorités politiques, juridiques académiques. Le gratin belge est invité pour la circonstance. Si vous faites partie des heureux élus, vous n'avez pas manqué de prendre connaissance du code vestimentaire « recommandé » par le Palais royal.

Tout d’abord, les invités sont attendus «au plus tard» à 10h45, et le carton d’invitation sera exigé à l’entrée. Pour ce qui est de la présentation, la tenue de ville est de rigueur, pas question de venir en Jeans, même griffés ou en chemise à fleurs. Normal.

Plus précisément, les hommes sont attendus en costume foncé, chemise et cravate. Les chaussures seront classiques. Les « Dames » opteront pour la robe ou le tailleur jupe, avec des chaussures, elles aussi classiques. A en juger par les choix vestimentaires de la Reine Mathilde, les talons aiguilles de 10 cm sont à classer parmi les chaussures classiques. Attention, pas de pantalon pour ces dames. Sauf que certaines, à commencer par la Reine Mathilde, n'ont pas suivi les recommandations : elle était en effet en pantalon, tout comme la présidente d'Ecolo Zakia Khattabi.

Militaires en tenue 2B

Et les militaires ? Ils se présenteront en tenue de type « 2B ». C’est la tenue requise pour les dîners militaires, mais aussi les « circonstances civiles et militaires exigeant une tenue protocolaire, par exemple, les réceptions officielles, dîners et mariages ». Ici, on évitera le treillis de combat et les bottines ABL.

Voilà les quelques codes à respecter pour participer au discours annuel qui se déroule, comme l’an passé, au Palais.