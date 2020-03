"Deux Corona achetées, une Mort Subite offerte": l'action qui n'a pas fait rire Delhaize

La vie à l’époque du coronavirus c’est beaucoup de lavages de mains , quelques bises évitées, des inquiétudes pour certains… et un peu d’humour aussi. C’est le cas de cette action lancée par un franchisé Delhaize Shop & Go. Sur une photo largement partagée sur les réseaux sociaux ces dernières heures, on aperçoit le panneau suivant en français et en néerlandais : "Le vaccin du moment… 2 Corona achetées, 1 Mort Subite offerte".

Le panneau a été remplacé ce mercredi. On y lit maintenant : "'Chef un petit verre, on a soif' (citation belge, le Grand Jojo)" - © RTBF

Chez Delhaize on ne jugeait "pas nécessaire" de révéler le lieu exact où la photo a été prise. Et pour cause : cette promo "n’est pas alignée avec les valeurs et la vision de Delhaize. On a contacté l’affilié et on lui a demandé d’arrêter l’action et de retirer son post Facebook".

L’enseigne ajoute qu’elle prend l’épidémie de Coronavirus au sérieux. "On a une grande responsabilité pour la santé de nos clients. Et une action comme ça peut aussi toucher notre réputation", conclut-on chez Delhaize.

Mais trop tard : l’image a été récupérée et massivement diffusée sur d’autres plateformes où elle récolte des milliers de "likes" et de commentaires amusés. Même la page Facebook de la chaîne de supermarchés déborde de commentaires saluant le sens du marketing de Delhaize… qui n’y est donc pour rien.