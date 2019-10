Des statues de nu rhabillées par l'UNESCO

Lors des journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre dernier, au siège parisien de l'UNESCO (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture), des statues de nu ont été recouvertes d'un string pour ne pas heurter la sensibilité de certains visiteurs. De quoi susciter de vives réactions sur la toile.

L'objet d'une incompréhension

Deux statues de l'artiste Stéphane Simon, de son projet "In memory of me" semblent être au cœur de la polémique. C'est Checknews, le site de factchecking du journal Libération qui nous livre les "dessous" de cette affaire.

C'est une incompréhension entre l'artiste et l'organisation de l'ONU qui déclenche tout le problème. Alors que l'UNESCO souhaitait recouvrir d'un "cache-sexe" les statues de l'artiste pour ne pas heurter certaines sensibilités, Stéphane Simon avait accepté de se tenir lui même à proximité des œuvres "avec un linge et, si besoin, en fonction des visiteurs, de cacher le sexe des statues ". Il avait même proposé de faire un "contre-tirage des statues" et donc de réaliser des reproductions avec un sexe caché.