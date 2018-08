Des sorbets! La cheffe de la diplomatie canadienne fait une surprise aux journalistes

Ohhh des sorbets ! La ministre canadienne des Affaires étrangères a fait une surprise aux deux douzaines de journalistes qui suivent les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada sous le soleil brûlant de Washington.

Jeudi, lors de son troisième passage devant la forêt de micros, de caméras et d'enregistreurs, Chrystia Freeland a fait une brève déclaration sur les négociations et a conclu en brandissant un sac de courses en papier. A l'intérieur, plusieurs dizaines de sorbets aux fruits: citron vert (peut-être en hommage aux Mexicains) et framboise-citron-fraise, sur lesquels les journalistes se sont précipités.

Mme Freeland a expliqué son geste par son passé de correspondante pour l'agence Reuters.

Il fait 32 degrés Celsius dans la capitale américaine, sans un nuage et un taux d'humidité de 50% et il n'y a guère d'ombre sur le trottoir devant le lieu de négociation.

Depuis son arrivée mardi dans la capitale américaine pour diriger la délégation canadienne qui négocie la révision du traité de libre-échange nord-américain (Aléna), Chrystia Freeland a mis un point d'honneur à parler régulièrement aux reporters massés devant le siège du Représentant américain au commerce. Un fort contraste avec les Américains qui ne se sont pas adressés à la presse une seule fois.