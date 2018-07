Des nuages "comme des cotons d'ouate": un phénomène étonnant dans le ciel belge mercredi soir

Vous avez été nombreux mercredi soir à observer ce phénomène étonnant dans le ciel : des nuages "comme des cotons d'ouate". "C'est la première fois que j'observe ce phénomène", raconte Frédéric, qui nous a fait parvenir la photo ci-dessus.

En météorologie, on appelle ce type de nuage des mammatus ou mamma. "Ils sont souvent situés à proximité d'orages et ils sont liés à l'instabilité qui règne dans les cumulonimbus", explique sur Twitter Sébastien Doutreloup, chercheur en climatologie à l'université de Liège. Et ce spécialiste d'ajouter : "C'est un de mes nuages préféré et je n'ai jamais pu en voir d'aussi beaux en vrai."

"Pour que les mammatus se forment, il faut des nuages d'orages à haut développement vertical (très hauts donc), et un air très sec autour : aucune humidité dans les couches moyennes et basses de l'atmosphère qui pourrait créer des nuages bas et donc empêcher l'observation de ces nuages étonnants", peut-on lire sur le site internet lachainemeteo.com.