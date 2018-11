Des lieux parisiens envahis par des nounours géants pour que les gens "arrêtent de faire la gueule"

Depuis plus d'un mois, d'énormes ours en peluches ont fait leur apparition dans différents lieux parisiens. À la terrasse de cafés, dans les rames de métro, dans les vitrines ou même accrochés aux poteaux, ils sont partout. Ils seraient apparus pour la première fois dans le quartier de la rue des Gobelins et c'est un libraire qui est à l'origine de cette initiative. L'objectif ? "Pousser les gens à se rencontrer", selon ses voisins.

Paris est connue pour sa Tour Eiffel, sa butte de Montmartre ou encore ses Champs Élysées. Mais les "nounours des gobelins" s'ajouteront-ils bientôt à ce patrimoine ? En tout cas, difficile de louper ces gigantesques peluches d'1 mètre 40 pour 4,9 kilos. Depuis plus d'un mois envahissent différents endroits de la capitale française.

Leur apparition et le lieu où ils apparaissent encore le plus souvent est le quartier des Gobelins, entre les Ve et le XIIIe arrondissements, selon Le Parisien. Normal puisque selon le quotidien, la personne à l'origine de cette véritable invasion serait Philippe, un libraire de l'avenue des Gobelins.