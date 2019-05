Des dunes de sable du Vietnam aux Jeux asiatiques d'hiver en snowboard, la petite histoire de Nguyen Thai Binh

A 29 ans, Nguyen Thai Binh, n'a encore jamais vu la neige. Pourtant, la discipline dans laquelle cet athlète excelle, n'est rien d'autre que le... snowboard! Mais, dans un pays comme le Vietnam, la poudreuse est pratiquement inexistante. C'est sur les dunes de sable naturelles de Mui Ne, dans le sud du Vietnam qu'il s'entraîne et parfait sa technique de surf.

En 2017, il fait partie de la première équipe vietnamienne à prendre part aux Jeux asiatiques d'hiver, à Sapporo, au Japon. "En 2007, j’ai vu des informations sur les Jeux, quelqu'un m'a présenté à l'équipe, m'a encouragé à les rejoindre pour satisfaire ma passion pour le snowboard et pour vivre ces Jeux." Mais, faire du snowboard sur de la bonne poudreuse est encore différent de surfer sur du sable. Une différence qu'il lui a valu une petit accident, au passage. "Ma première impression en surfant sur la neige, j'étais un peu hésitant. Je m'entraînais sur les dunes de sable depuis un certain temps, j'avais la technique, mais la neige est glissante, alors j'ai glissé dès que j’ai touché la neige pour la première fois. À l'époque, j'avais une petite planche sur laquelle je m'asseyais et avec laquelle je surfais, alors j'aurais bien aimé en avoir une comme ça pour le surf. Ici je croyais que skier, c'était comme surfer." raconte-t-il.

Lors de ces mêmes jeux d'hiver au Japon, l‘équipe n’avait pas, non plus, les vêtements appropriés et a souffert du froid. Un des skieurs a chuté lors d’un entraînement, se cassant l‘épaule et a dû abandonner la compétition.

Le gouvernement vietnamien a investi ces dernières années dans le patinage et le hockey sur glace, mais les disciplines de glisse, comme le ski ou le snowboard, restent très négligées. Afin de pouvoir vivre de sa passion et participer aux prochains Jeux asiatiques d'hiver en 2021, Nguyen Thai Binh cherche des sponsors. "Je veux quelqu'un qui connaît et partage ma passion, qui a un soutien financier pour former des athlètes ailleurs pour développer le snowboard. Le Vietnam n'a pas de neige pour s’entraîner. Nous avons besoin d'argent pour nous entraîner dans d'autres pays pour développer le snowboard." Et même si des flocons de neige tombent occasionnellement dans la région montagneuse de Sapa, dans le nord du Vietnam, les infrastructures nécessaires font cruellement défaut dans ce pays tropical.