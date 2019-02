Des bus De Lijn à vendre à partir de 450 euros

La société de transports en commun flamande De Lijn vendra la semaine prochaine trente bus de passagers au travers de la maison aux enchères en ligne Moyersoen. Les intéressés pourront enchérir à partir de 450 euros sur un bus entièrement équipé. Seuls les dispositifs de validation des tickets sont démontés. Les acheteurs devront toutefois retirer le logo de la société s'ils veulent utiliser le bus sur la voie publique.

La société De Lijn vend les trente bus de passagers du 11 février au 25 février en lot. Ces bus sont restés en service pendant quatorze ans et ont parcouru jusqu'à un demi million de kilomètres.Les particuliers peuvent enchérir mais la vente aux enchères sera probablement principalement composée d'amateurs et d'acheteurs étrangers, selon Moyersoen.De Lijn est depuis quelques années en train de rendre plus verts ses véhicules et souhaite que d'ici 2025, tous ses bus dans les centres-villes soient passés à l'électricité.