Depuis le confinement, un décor de cinéma fige un coin de Paris sous l'occupation nazie

Affiches antibolchéviques, avis de couvre-feu en allemand, publicités collaborationnistes et devantures de commerces à l'ancienne: un tournage de cinéma, suspendu le temps du confinement, a plongé depuis mardi deux rues de Montmartre dans le Paris des années 1940, occupé par les Nazis. Un passant distrait pourrait ne pas y prêter attention mais les murs des rues Berthe et Androuet, perchées sur la Butte Montmartre à une encablure du Sacré-Coeur, sont tapissés d'affiches de propagande allemande et du gouvernement de Vichy.