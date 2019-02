Depuis 14 ans, ce youtubeur canadien creuse dans son sous-sol avec des jouets télécommandés

Joe Murray habi­te la province canadienne du Saskat­che­wan. Il a commencé à creuser dans le sous-sol de sa maison en juin 2005 et poste des vidéos depuis 2011 sur l’avancement du chantier. En voici un petit exemple, datant du 15 janvier 2019.

C’est une passion des plus originales qui anime ce youtubeur canadien depuis 14 ans : il fouille son sous-sol à l’aide de camions et autres jouets télécommandés.

Ce producteur de bétail et de céréales explique sur sa chaîne Youtube qu’il retire environ 2 à 3 mètres cubes de terre.

« Quel meilleur endroit pour avoir un terrain de jeu tout temps que sous votre maison ? », a déclaré Murray à Carscoop en 2012. « C’est à quelques pas de moi quand j’ai le temps, c’est un endroit confortable quand il fait -30°C à l’extérieur. Je ne suis pas pressé de finir. »

En bref, un homme patient qui voit cette activité comme un réel hobby et que ne désire pas s’équiper de matériaux plus innovants pour aller plus rapidement.