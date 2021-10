Démantèlement d’une bombe de la Seconde guerre mondiale en Allemagne : 11.000 personnes évacuées à Essen

Environ 11.000 personnes habitant à Essen, ville à l’ouest de l’Allemagne, ont été priées d’évacuer mercredi soir de sorte que les autorités puissent démanteler une large bombe de la Seconde guerre mondiale.

Les personnes se situant à 1 km à la ronde ont dû quitter leur domicile.

La bombe dotée de trois détonateurs a été découverte mardi. Elle a été démantelée avec succès mercredi, ont confirmé les autorités sur Twitter le lendemain.

Une bombe de cette taille n’avait plus été retrouvée depuis plus de 20 ans en Allemagne, selon les autorités de la ville. Il est toutefois courant en Allemagne que des engins explosifs soient retrouvés et que des évacuations temporaires soient ordonnées le temps de leur diffusion.