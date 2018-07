Demande en mariage sur un pont à Paris: trop beau pour être vrai?

La photo d'un couple visiblement un pleine demande de mariage a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nichés sur un pont à Paris, les deux tourtereaux semblent s'échanger les alliances dans un cadre magnifique. Témoin de la scène, l'élu municipal Charles Aslangul a publié une photo sur Twitter et en quelques jours, la photo a été partagée plus de 20 000 fois.

Charles Aslangul raconte au Parisien: "On a entendu des hurlements et des applaudissements venant des quais, et mon frère m’a fait remarquer qu’il y avait une demande en mariage sur le pont. Alors on s’est nous aussi mis à les féliciter, les applaudir, les prendre en photo."

Cette scène spectaculaire est en réalité... une mise en scène. Il s'agit du fruit d'une séance photo d'une photographe professionnelle: Aurore Alifanti.