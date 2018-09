Découvrez en images le concours Chopin sur pianos d'époque à Varsovie

Artur Szklener, directeur de l’Institut National Frédéric Chopin est un homme heureux, il dirige actuellement un festival de musique particulier, un concours Chopin sur pianos d'époque : "Sur l’estrade on utilise cinq pianos d’époque. Ils datent tous du 19e siècle et Chopin a joué sur chacun de ces modèles. Son préféré était le Pleyel mais nous avons également des Erard, des Buchholtz et d’autres pianos d’époque."

Claire Chevallier, membre du jury complète les propos du directeur "Ce sont des instruments qui sont hyper exigeants au niveau technique, au niveau de l’écoute et au niveau de gérer l’acoustique de l’instrument sans parler de l’acoustique de la salle. Ils sont très confrontant, ils ne pardonnent rien. Par exemple on est très vite sur une gamme inégale alors que sur un piano moderne ça va passer totalement inaperçu. On fait vraiment dans le bio c’est à dire qu’on recycle des instruments qui existent déjà et on pourrait apporter d’ailleurs un marché extraordinaire et beaucoup de travail à plein de restaurateurs et d’accordeurs."