Découverte aux USA d'un hibou qui chassait comme un aigle il y a 55 millions d'années

Ses pattes sont différentes de celles des hiboux et chouettes actuels", indique M. Smith, co-auteur de l'étude. "Les hiboux ont aujourd'hui quatre doigts avec des griffes de même taille pour attraper des proies relativement petites et les tuer avec le bec. Primoptynx a les premier et second doigts plus longs, comme on le voit chez les éperviers, buses, aigles et autres membres de la famille des Accipitridae. Ces deux doigts plus développés sont utilisés pour épingler les proies, qui sont percées par les serres. C'était donc un hibou qui chassait comme un aigle des mammifères de taille moyenne."