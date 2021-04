De la réalité virtuelle aux "voyages immobiles": des idées pour s'évader sans sortir de chez soi

Un trip dans l'univers musical du "Club des 27"

Il ne s'agit pas d'"oeuvres posthumes" car on ne les doit pas à leurs auteurs mais à l'Intelligence Artificielle. Des algorithmes qui redonnent vie à des stars disparues en créant des titres confondants de réalité. Ils s'attaquent cette fois au "Club des 27", désignant ces artistes sulfureux décédés à l'âge de 27 ans... Un Club qui disposent désormais d'une compilation de titres virtuels. The "Lost Tapes Of The 27 Club" est une ititiative de l’organisation canadienne "Over The Bridge", pour aider les membres de l'industrie musicale souffrant de problèmes de santé mentale. Quelques notes, et l'impression de découvrir un nouvel album de Nirvana, Amy Winhehouse ou encore Jimy Hendrix...