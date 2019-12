De la pluie, un ciel sombre, et une pleine lune? Un arc-en-ciel lunaire risque d'apparaître

Le phénomène de l’arc-en-ciel de jour est connu, mais saviez-vous que le même phénomène peut aussi se produire la nuit ? C’est ce qu’on appelle des arcs-en-ciel lunaires. Ceux-ci apparaissent grâce à la lumière d’une lune pleine ou presque pleine, un ciel sombre et de la pluie. Lorsque les conditions sont réunies, la lumière de la lune peut aussi venir frapper les gouttes de pluie et l’humidité pour créer ce qu’on appelle un arc-en-ciel lunaire. C’est ce qui se produit dans l’Hérault et les Pyrénées-Orientales.

Ce vendredi 13 décembre, au lendemain de la pleine lune, plusieurs personnes ont immortalisé ces arcs-en-ciel lunaires, comme Nicholas Bourgnoux, créateur de la page Météo-Hérault :