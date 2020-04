De faux docteurs camerounais développent un vaccin contre le coronavirus à base "d’enzymes de poule" à "tester sur les Européens"

Certains auront noté le clin d’œil à une polémique qui avait fait couler beaucoup d’encre concernant la possibilité de tester des vaccins sur les Africains avant de les utiliser en Europe.

Ici, c’est l’inverse, les médecins préconisent de tester leur vaccin sur les populations européennes avant de l’utiliser en Afrique.

"Comme on n’est pas sûrs des effets secondaires de ce vaccin-là, on va d’abord aller tester le vaccin sur les Européens. Et justement, la France, l’Italie et l’Espagne se sont portées volontaires pour essayer…", explique le faux médecin dans la séquence.

Le "Dr La legende" explique que l’Europe a été choisie car "les poules sont blanches et, forcément, ces choses là-bas aussi, ils sont blancs".

Il ajoute que les États-Unis se sont également portés volontaires pour tester le vaccin mais qu’ils ont refusé, "parce que ça se passe entre l’Europe et nous, c’est entre nous".