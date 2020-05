Dans le rétro : sous le nom de "Dynamo", il y a 80 ans, "le miracle de Dunkerque" arrivait des côtes anglaises

Nom de code : Opération Dynamo. Une entreprise gigantesque. Désespérée et dans l’urgence. Elle marquera le cours de la deuxième guerre mondiale. Et l’histoire mondiale. C’était à Dunkerque, il y a 80 ans. Retour sur un incroyable déploiement de force… et d’héroïsme.

Un terrible blizzard venu de l’est. Un irrésistible raz-de-marée. Un rouleau compresseur. Implacablement, depuis le 10 mai, l’armée allemande déroule sa gigantesque puissance dans nos contrées. La "drôle de guerre" est déjà loin derrière. Après avoir déboulés sur les Pays-Bas et la Belgique , traversés la Meuse contre toute attente à Sedan, les tanks de la Blitzkreig continuent de progresser. Rien ne leur résiste. La rapidité des chars allemands et des troupes terrasse les alliés. La maîtrise du ciel par la Luftwaffe est indéniable. Mais au lieu de foncer droit sur Paris, au sud, Hitler et son état-major ont une autre idée. C’est le plan Manstein. L’objectif : bifurquer vers le nord-ouest, enfermer les armées anglaises, françaises, canadiennes et belges dans une nasse, les pousser vers la mer et les acculer sur les plages.

La déroute est totale. Malgré de vaines tentatives pour freiner l’inexorable avancée allemande, comme la bataille de Hannut (ou de Jandrain, la première bataille de tanks de l’histoire ) ou la bravoure des chars de de Gaulle à Montcornet (Aisne), la situation est critique. La bataille de France tourne au fiasco. Le 20 mai, Guderian et ses redoutables tanks arrivent à Abbeville (Somme), et atteignent la Manche.

L’Anglais, amateur de cigares et de whisky, rassure ses homologues, le Français Reynaud et le Belge Pierlot: les Britanniques ne les laisseront pas tomber. Mais en attendant, il faut tenir. Tenir bon.

Le 22 mai, Churchill a décidé d’évacuer ses troupes de l’Hexagone. On ne contre-attaquera pas. On opte pour le rembarquement. Le nom de l’opération sera Dynamo.

Sur les plages de Dunkerque et de Bray-Dunes, les troupes commencent à s’amasser. Les soldats sont bientôt plus de 300.000. Dont environ 100.000 Français. Dans les airs, les stukas, avions de guerre allemands, fondent sur les plages et mitraillent à tout va. Leur bruit caractéristique fait palpiter les cœurs. Va-t-on pouvoir échapper à ce piège ?

Les différents corps d’armées alliés se retrouvent piégés. 400.000 hommes, encerclés par l’armée allemande dans une zone qui rétrécit chaque jour. Calais résistera avec vaillance. Mais devra s'incliner. Lille aussi, qui avec le général Molinié et ses 40.000 hommes, qui tiendra tête à plus de 100.000 Allemands du 25 au 31 mai. Le 28 mai, l’espace s'est réduit comme peau de chagrin. Il n'est plus compris que sur une zone s'étendant de Gravelines à Nieuport. Et d'une petite dizaine de kilomètres à l'intérieur les terres.

Casque anglais représentant la déroute et l'attente des troupes sur les plages de Dunkerque et de Bray-Dunes. - © Johncairns - Getty Images

Herman Goering et ses stukas déciment les alliés, acculés sur les plages. - © - - AFP

Pourquoi ? Différentes hypothèses sont encore sur la table. Une volonté de l'homme fort du Reich de mettre en valeur Goering et son aviation? Il y a aussi cette idée qu'Hitler aurait pu privilégier de laisser une possibilité à la négociation avec les Britanniques. Bien que ses succès de ce printemps 40 aient été fulgurants et même au-delà de ses espérances, anéantir l’armée anglaise aurait tué toute possibilité de négociation, et une humiliation braquer l’opinion publique mondiale (dont celle des Etats-Unis, qu’Hitler ne voulait pas voir entrer en guerre). Or il y a en Grande-Bretagne des partisans d’une capitulation. De plus, le moral des Français et des Belges, en chute libre, ne tient plus qu’à un fil… D’autres émettent l’idée que ce sont des généraux, comme von Rundstedt, qui auraient préféré temporiser, par crainte d’une contre-attaque alliée sur les flancs.

Quoi qu'il en soit, pour que l’espoir continue d’exister chez les alliés, il faut résister. Pendant que les hommes se dirigent vers la côte orientale de Dunkerque, sur les côtés de l’espace encore libre, les troupes anglaises, belges, canadiennes et surtout françaises tiennent tête à l’armée du Reich. Du moins, elles l’empêchent de déferler sur les plages. Mais les stukas et les bombardements reprennent de plus belle.