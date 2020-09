Dans le rétro : retour sur Paul Deschanel, "le président tombé du train", qui démissionna il y a 100 ans

Un président bien singulier, ce Paul Deschanel. Son histoire mérite un grand coup de projecteur. Il y a cent ans, le 21 septembre 1920, un coup de théâtre a lieu à l’Elysée : le président de la République en exercice démissionne.

Deschanel (à gauche) félicité par le président du Sénat après son élection - © domaine public Une démission "douloureuse" Fait extrêmement rare, cette démission est un coup de tonnerre dans la vie politique hexagonale. Un texte signé de sa main est alors lu au Sénat : "Mon état de santé ne me permet plus d’assumer les hautes fonctions dont votre confiance m’avait investi lors de la réunion de l’Assemblée nationale du 17 janvier dernier. L’obligation absolue qui m’est imposée de prendre un repos complet me fait un devoir de ne pas tarder plus longtemps à vous annoncer la décision à laquelle j’ai dû me résoudre". La décision est difficile pour le président. Car, avec son entrée à l'Académie française, il s'agissait du rêve de sa vie.

Paul Deschanel et Alexandre Millerand, le 18 février 1920 - © Tous droits réservés Et la lettre de se poursuivre en ces termes : "Elle m’est infiniment douloureuse, et c’est avec un déchirement profond que je renonce à la noble tâche dont vous m’aviez jugé digne. […] À l’instant où je me retire, j’ose émettre le vœu que les représentants de la nation, dont la concorde patriotique fut le puissant auxiliaire de la victoire, maintiennent dans la paix leur union, pour la grandeur et la prospérité de cette France adorée, au service de laquelle j’avais voué ma vie et qui aura ma dernière pensée." Deux jours plus tard, c’est Alexandre Millerand, qui était président du Conseil (Premier ministre), qui succédera à Deschanel. Devant alors le douzième président de la République française.

Cérémonie d'investiture de Paul Deschanel, aux côtés des présidents Émile Loubet, Raymond Poincaré et Armand Fallières (18 février 1920) - © wikipédia Deschanel déchante Ce renoncement était prévisible. On le savait, Deschanel souffrait. Il était devenu président dans cette IIIe République d’après-guerre le 17 février 1920, succédant à Raymond Poincaré. Millerand, lui, est son président du Conseil. Les deux hommes ne s’apprécient pas vraiment, et très vite, Deschanel déchante. Dans la IIIe république, le président a un pouvoir très faible. Deschanel, lui, est très apprécié par la population. Il sera le président ayant récolté le plus de voix lors de son élection – en IIIe République-. Il aura réussi à battre l’immense Georges Clemenceau, le "Tigre" et le "père la victoire" de cette guerre 14-18 toute récente et dont la France se remet à peine. Politiquement, Deschanel est adepte d’une "troisième voie". Républicain modéré, il est situé entre les socialistes et les libéraux économiques. Auparavant Président de la Chambre, il est aussi homme de lettres membre de l’Académie française à partir de 1899. Très impliqué dans l’écriture de livres traitant d’affaires sociales, institutionnelles ou historiques (il consacrera un grand travail notamment à Léon Gambetta), il refusera la place prestigieuse de président du conseil en 1912. Dès sa prise de pouvoir, le président tout fraîchement élu commence à montrer des signes de dépression. Il se sent bien impuissant, tout au sommet de l’Etat. Sa marge de manœuvre est si restreinte. Lui qui voulait réaliser tant de choses… "Il ne voulait pas être une potiche", dira son biographe. Il ne réformera pas les institutions de l’Etat et est extrêmement déçu. Ajouté à cela un surmenage déjà présent (dû à une grande activité pendant la guerre, les dures négociations qui ont suivi, son implication dans les lettres et la campagne présidentielle récente), son état de santé empire rapidement. Insomnies et crises d’angoisse de plus en plus fréquentes commencent à se lire sur son visage… D’un naturel émotif et atteint par de la neurasthénie, il jouit malgré tout d’une grande popularité. Car il est vu comme très chaleureux (il prend par exemple des bains de foule, ce qui n’était pas courant à l’époque) et avenant. Soudain, le 23 mai 1920, l’homme va, bien malgré lui, marquer l’histoire.

Paul Deschanel en 1890 - © ilbusca - Getty Images/iStockphoto

L’homme du train Deschanel pris le train, un soir. Direction : le département de la Loire. Il doit inaugurer une statue à Montbrison, près de Saint-Etienne. Le voyage se déroule la nuit. Et c’est là qu’on va s’apercevoir que notre président désenchanté souffre aussi du "syndrome d’Elpénor". Ce mal, aussi appelé "ivresse du sommeil", est une sorte de somnambulisme caractérisée par des comportements qui deviennent semi-automatiques. Le chef de l’Etat va en faire la douloureuse expérience.

Signature de Paul Deschanel, en 1913 - © - Calmants et pyjama Il a du mal à s’endormir, comme d’habitude, dans cette nuit du 23 au 24 mars. Ayant trop chaud, il décide d’ouvrir la fenêtre de son wagon. Les fenêtres sont spéciales dans ces convois. Pour permettre à la personnalité présente dans le wagon d’être vue du plus grand nombre, elles sont larges et dotées d’un système dit "à guillotine". Elles peuvent s’avérer être dangereuses. "M. le Président se coucha vers dix heures après avoir fermé la fenêtre de son wagon pour éviter un refroidissement. Quelques instants après le passage du train présidentiel à Montargis, M. Deschanel se sentit incommodé par la chaleur, se leva et alla à l’une des fenêtres qu’il ouvrit pour prendre l’air. Saisi par l’air vif de la nuit, il bascula par la fenêtre très large du wagon et tomba sur la voie." dira le communiqué qui sera publié à la suite. Notons également que le président avait pris des calmants pour s’endormir et demandé qu’on ne le réveille pas. "Le bonheur voulut qu’à ce moment le train allât à une allure modérée (50 km/h apprendrons-nous plus tard, nldr) et que le ballast fût, à cette place, très sablonneux. Le Président qui n’avait aucunement perdu connaissance put se relever et gagner le poste le plus proche de garde-barrière. Le sous-préfet de Montargis arrivait peu après avec une automobile et amenait le Président à la sous-préfecture. M. Deschanel n’a que quelques contusions sans gravité et il a tenu à téléphoner lui-même à l’Élysée pour rassurer les siens" conclura-t-il. Blessé et errant Dans les faits, le président rencontra d’abord un ouvrier qui s’occupait d’un chantier sur les voies. "Qui va là ?", dit-il. " Je suis blessé. Je suis monsieur Deschanel, le président de la République." Mais l’homme doute l’identité du chef de l’Etat. Mais il sera conduit chez le fameux garde-barrière. Toujours en pyjama. Là, il sera soigné et placé dans un lit. La gendarmerie sera prévenue. L’histoire dit que la garde-barrière dira à la presse, venue sur les lieux par la suite : "J’avais bien vu que c’était un 'monsieur' (sous-entendu, quelqu’un gravitant dans les hautes sphères, nldr) : il avait les pieds propres".

Une du "Petit journal" du 25 mai 1920 - © abc-politique.com

Railleries Peu après, la délégation qui l’attendait sur le quai de la gare de Roanne, la destination du train, est prévenue. Paris aussi. Et bien vite les journaux, qui relayeront abondamment l’affaire. Petite info pour la route : la statue de Montbrison sera malgré tout inaugurée par le ministre de l’Interieur, comme le souligne France Culture. Dès le lendemain cependant, Deschanel est en poste et préside le conseil des ministres. Mais l’opinion publique et les chroniqueurs de l’époque se posent des questions : le président serait-il fou ? Ou suicidaire ? Des personnalités comme Maurras ou Poincaré le soutiennent. Mais les faits se sont passés. Et sont étonnants pour le plus haut personnage de la République. Il ne fallut pas longtemps pour que les chansonniers et les rieurs s’en donnent à cœur joie. Et Télérama de mentionner un refrain, sur l’air de Cadet Roussel : Paul Deschanel monte en wagon, Paul Deschanel monte en wagon. Il a passé par la portière, Et embrassé le garde-barrière ! Ah ! Ah ! Ah oui vraiment, Paul Deschanel est bon enfant. Notons aussi l’interprétation d’un certain Lucien Boyer et de son "Pyjama présidentiel"… (que vous pouvez retrouver ci-dessous).

Le président perd pied Cet épisode du train laisse des traces. La sonnette d’alarme est tirée et son médecin lui conseille de se reposer… Loin du pouvoir. Il fait un petit séjour en sanatorium mais très vite culpabilise. L’anxiété est toujours là. Le 21 septembre c’est la démission, après seulement 7 mois et trois jours à la tête de l’Etat. Paul Deschanel se retirera brièvement des affaires publiques. Mais il se fera bien vite réélire sénateur en 1921. Une nouvelle carrière politique brève elle aussi car une grippe qu’on n’a pas pu bien soigner l’emporte le 28 avril 1922. Il avait 67 ans. Paul Deschanel était né durant le règne de Napoléon III à Schaerbeek. Ses parents, républicains s’y étaient exilés lors de la prise de pouvoir impérial de Bonaparte, en 1851. Son parrain n’est autre que Victor Hugo, lui aussi opposant. La prestigieuse avenue Deschanel, connue de tous les habitants de Schaerbeek, porte à présent son patronyme.

Tous les présidents français de Napoléon III à Emmanuel Macron. Paul Deschanel se situe tout à gauche sur la ligne centrale. - © DSK - AFP