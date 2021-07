Dans le rétro : l’Horeca sevré de la clope depuis dix ans, retour sur un temps (sans filtre) où l’on pouvait fumer un peu partout

Depuis les années 70, les restrictions se sont peu à peu mises en place dans l’espace public. A coup d’avancées de la lutte antitabac, la société et l’usage qu’elle fait de la "sèche" s’est transformée. Et des situations banales pour l’époque peuvent paraître à présent à nos regards contemporains insolites, étranges voire carrément… déroutantes.

Le temps du "tout à la cigarette", époque bénie de l’industrie du tabac de l’après-guerre commence à se dissiper dans les années 70. On assiste alors à des augmentations de prix. Qui ne rebutent pas forcément tout le monde, comme le fait savoir avec décontraction – et un certain franc-parler – cet homme dans un reportage de 1976.

"Qu’est-ce qu’on peut encore faire ? On peut plus fumer, on ne peut plus boire, on peut plus manger trop. Qu’est-ce qu’on peut faire encore ?"

L’impact nocif du tabac sur la santé, on commence à en parler dans les médias. Même Monsieur Zygo s’y colle dans ce reportage de 1977, où on se veut pédagogiques et où on assiste à des manifestations contre la cigarette. Des enfants nous parlent alors de tabagisme passif.

O tempora, O mores ! Dans cette archive surprenante, on peut voir un Guy Lemaire qui se la joue "provoc'". Un lancement hallucinant à l’heure de 2021 pour parler de la semaine antitabac et en même temps d’une course amateur à Seraing. Nous sommes en 1981. On pouvait encore fumer sur les plateaux télé.

A l’époque, on pouvait encore s'en griller une à l'aise dans le petit écran. Les plus anciens se souviennent des plateaux enfumés de Michel Polac littéralement bleus. Mais on fumait aussi chez les Pivot, Drucker, Ardisson et consorts… Maintenant, ce temps est révolu, comme le précise le CSA français .

Dans l’espace public, le tabac était un peu partout. Publicités, films, affichages en tout genre… Depuis que les Américains distribuaient chocolats, chewing-gum et paquets de clopes depuis leurs chars en 44-45, les confrontations ne fusse que visuelles avec le tabagisme faisaient florès. Et il n’était pas rare de voir aussi des personnalités, dans tous les domaines, à l’instar des Brel, Montand, Welles, De Gaulle, Chirac, Deneuve (et avec Gainsbourg dans son "Dieu est un fumeur de Havane") s’allumer une petite gitane sans complexe.

Citons aussi quelques aficionados s’affichant régulièrement avec une pipe, comme Georges Simenon, Georges Brassens, Albert Einstein, Claude Chabrol, Bernard et Bertrand Blier ou plus récemment José Bové, Etienne Davignon ou encore Marc Uyttendaele.

Depuis, cela existe toujours mais cela est plus rare. Les publicités sont interdites. On ne crapote plus comme on veut. En France, la loi "Evin" de 91 a radicalement changé les choses. En Belgique aussi. La même année, il est interdit de fumer dans les lieux interdits au public. Et pour ce qui est de l’espace public, des débats ont lieu. L’industrie du tabac est un lobby (déjà) puissant… On se souvient de la "loi anti-publicité pour le tabac" qui créa un mini-séisme politique à cause du Grand Prix de Spa-Francorchamps à partir de 1997.

Peu à peu, les lignes bougent tout de même, et des questions auxquelles on n’aurait pas pensé quelques années plus tôt surgissent…