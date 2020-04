Dans le rétro: "Houston, nous avons eu un problème", il y a 50 ans, Apollo 13 faisait frémir la planète

Images du centre de Houston et du module Odyssey le 17 avril 1970. Richard Nixon rencontrera l'équipage deux jours plus tard. - © AFP/BELGA

Plus

Il y a un demi-siècle, un appel de détresse traversait l’espace. Au loin, dans le vide sidéral, une équipe d’astronaute est en perdition. Elle lancera un appel resté célèbre : "Houston, we’ve had a problem !". Vous pouvez ici réécouter l’original de la communication via le site de la NASA. Nous étions le 14 avril 1970.

Apollo XIII décolle trois jours plus tôt. De Cap Canaveral, en Floride, comme les missions précédentes. Ce treizième voyage a pour but principal l’étude de la surface et la géologie de la Lune. Un rover lunaire doit être déposé sur l’astre, une quarantaine de kilos de roches doit être emportée, des instruments de recherches disposés, des photographies prises. Le but : connaître encore mieux notre satellite naturel, et permettre que la conquête de la Lune, qui sera poursuivie par les autres missions Apollo (la NASA pense alors en réaliser 20) soient des succès. Un an et demi plus tôt, Neil Amstrong et Buzz Aldrin avaient mis pour la première fois le pied sur la lune (sans oublier Michael Collins, qui était aussi de la partie sur Apollo XI) marquant ainsi un des moments les plus marquants de la conquête spatiale, de la guerre froide et de l’histoire de l’Humanité.

Nous sommes le 11 avril 1970. L’équipage de la mission Apollo XIII, composé de trois personnes, décolle de Cap Canaveral. Le commandant James (dit "Jim") Lovell est accompagné de Jack Swigert – pilote du module de commande — et de Fred Haise – qui, lui, est chargé du module lunaire —. La fusée Saturn V envoie les trois hommes dans l’espace. Dans la nuit du 13 au 14 avril, un court-circuit a lieu. Celui-ci provoque l’explosion d’un réservoir d’oxygène. L’équipage est alors plus ou moins à mi-chemin de la lune, où il doit se poser. C’est à ce moment que Jack Swigert va appeler Houston (le centre de commande de la NASA, au Texas). "Nous avons eu un problème" dira-t-il (et non pas "nous avons un problème" comme on a tendance à le penser). Le commandant Lovell répète la mythique phrase.

Equipage d'Apollo 13 - © Space Frontiers - Getty Images

Les membres de la mission ne le savent pas encore à ce moment précis, mais la situation est grave. Sur Terre, on le sait. Les circuits électriques sont gravement endommagés. Les communications et calculs de trajectoires, défaillants. On sait aussi que l’équipage ne peut pas revenir comme ça sur le plancher des vaches. Il faudra plusieurs jours et qu’il économise drastiquement oxygène, eau et surtout énergie.

Opération de "bricolage" durant le vol d'Apollo 13, ici une photo de Jack Swigert - © Space Frontiers - Getty Images

A partir de ce moment, plus question d’aller sur la lune, il faut sauver l’équipage. Le module lunaire (appelé LEM) sera utilisé comme canot de sauvetage. Pas prévu pour trois astronautes et pour une durée de voyage si longue, le risque est énorme. Grâce à une bonne coordination entre Apollo et Houston, d’une grande dose de courage, de sang-froid, d’intelligence, d’inventivité et d’un sens inouï du bricolage, l’équipage fera le tour de la Lune (utilisée grâce à son orbite pour mieux revenir sur Terre) et pourra revenir sur Terre. Comme nous l’explique Science et Vie, l’équipage a ainsi pu photographier la face cachée de la lune. Cependant, ils sont loin, très loin, de faire une balade touristique. Les privations sont grandes et le retour un chemin de croix. Néanmoins, les trois braves parviennent à s’installer dans la capsule d’atterrissage. Appelée Odyssey, celle-ci, équipée d’un bouclier thermique, est la seule capable de les faire rentrer sains et saufs dans l’atmosphère terrestre. Le vaisseau s’écrasera entre la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji le 17 avril.

Sauvetage de l'équipage après l'amerrissage du vaisseau Odyssey, le 17 avril 1970 - © Space Frontiers - Getty Images

Le monde entier a suivi ces péripéties en direct. Très médiatisé à l’époque, ce sauvetage catastrophe est resté et restera encore longtemps dans les mémoires. La cause exacte du début des ennuis a été cernée par la suite : c’est une gaine, servant à protéger les fils électriques, qui a fondu lors d’une vidange du réservoir d’oxygène, quinze jours avant le décollage. Les fils étaient alors à l’air libre, ce qui a provoqué un court-circuit qui amènera l’explosion lors d’une opération ayant eu lieu durant le vol.

La presse relayera massivement l'événement - © Evening Standard - Getty Images

Une des affiche du film de Ron Howard (1995) - © - Une telle épopée, Hollywood n’est évidemment pas passé à côté. Il a cependant fallu attendre 1995 pour que Tom Hanks enfile le costume du commandant James Lovell et connaisse son lot de frayeurs intersidérales. Ron Howard réalisera cette épopée spatiale, et le film connaîtra un grand succès mondial. Très fidèle à l'histoire originale, il existe cependant néanmoins quelques raccourcis et inexactitudes à noter, pour ceux qui veulent aller plus loin.

Apollo XVII, en 1972, sera la dernière étape de programme Apollo. Ce dernier sera interrompu à cause de restrictions budgétaires. Les objectifs (Lune…), demandés dès 1961 par le président Kennedy, sont néanmoins atteints, et de très loin. Les USA ont amené l’homme sur la Lune. Notre satellite naturel révèle peu à peu ses secrets. La conquête spatiale est à présent plus que jamais dans les mains des Américains, et tous les possibles sont, en ce début de la décennie 70, envisageables…

Image d'illustration - © Merlinus74 - Getty Images/iStockphoto