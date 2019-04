Dans la voiture, il y avait un kangourou des hiboux, des oies et des canards

La police a interpellé un conducteur sur une autoroute près de Würzburg (Bavière) dont le véhicule contenait un kangourou et d'autres animaux exotiques.

A côté d'un kangourou de Bennet, les policiers ont mis la main sur deux hiboux de Sibérie occidentale, six oies bernaches et 10 canards. Le conducteur âgé de 62 ans a indiqué qu'il avait acheté les animaux aux Pays-Bas et en Belgique et se rendait en Tchéquie.

Les animaux ont été saisis car l'homme n'avait pas les documents adéquats. Le conducteur avait été interpellé à la suite d'une conduite dangereuse sur l'autoroute.