Danemark: sur le thème des robots, 40 artistes ont créé le plus long mur en sable sculpté de 2019

Un détail du mur de sable - © EVN - RTBF

Danemark: sur le thème des robots, 40 artistes ont créé le plus long mur en sable sculpté de... Pendant tout l'été, un festival de sculptures sur sable, a Søndervig, sur la côte ouest du Danemark, a attiré les foules : le thème en était les robots. Les 40 artistes présents ont créé le plus long mur en sable sculpté de 2019. Il mesure 200 mètres de long et est haut de 7 mètres. Il a été sculpté en 10 jours. Les artistes doivent faire attention au respect des proportions. Il faut 60 heures et 12 tonnes de sable pour réaliser une sculpture de quatre mètres de haut. Le mur de sable sculpté a attiré 120.000 visiteurs, principalement des Allemands et des Norvégiens.