Danemark: les démolisseurs de ce silo ont sûrement un grain

Elle était assez disgracieuse, cette tour en béton de 53 mètres de hauteur. Les autorités de la localité de Vordingborg, au sud-est du Danemark, ont donc naturellement désiré la rayer de la carte. L'opération était attendue par la population. Comme on peut le voir dans ces vidéos, un drone et des moyens télévisés avaient même été envoyés sur place pour immortaliser l'événement. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, ce dimanche...

Le maître d'oeuvre de la destruction a bien raté son coup. Malgré les calculs, la tour, piégée par des explosifs, n'est pas tombée du côté escompté. Mais de l'autre. Au lieu de s'écraser sur un terrain vague, elle a échoué sur...la bibliothèque et le centre culturel de la commune (!). Provoquant une avalanche de gravats et de poussière. Le centre culturel a été en partie détruit, ont indiqué les autorité. Une belle bourde (silo peut dire). Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et les locaux étaient vides.

Durant toute la nuit, les pompiers ont tenté de sécuriser l'endroit. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les raisons de cet impressionnant incident. En attendant, les images de cette démolition se sont répandues sur la toile... au quart de tour.