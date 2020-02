Crimée : il colle plus de 400.000 strass sur son véhicule

Des lunettes de soleil au tableau de bord en passant par le levier de vitesse : tout est recouvert de strass. Dans les rues de sa ville, Chernosvky parade au volant de sa voiture. Les passants n’hésitent pas à l’arrêter pour immortaliser l’instant. Il fait beau en cet après-midi de février et le soleil se reflète dans le cristal, ajoutant une note luisante aux rayons du soleil. Parmi les passants émerveillés, des enfants, qui n’en croient pas leurs yeux et posent, les lunettes de Pyotr Chernovsky au bout du nez. Leurs parents sont surpris, scrutent le véhicule d’un air amusé. "Il fait beau, c’est une journée ensoleillée… J’étais surpris de voir cette voiture si brillante, mes enfants sont très impressionnés… C’est très bien joué !".

Cet étincelant cabriolet est pourtant le fruit d’un travail de longue haleine. En effet, Pyotr Chernorvsky explique avoir importé ces brillants de Chine, et les avoir collés seul sur sa voiture. Seulement, c’est un travail minutieux qui lui a pris plus de six mois, et qui l’a presque détruit. "Pour être honnête, à la fin, je détestais ces strass. Cela a pris beaucoup plus longtemps que prévu… Mais je ne pouvais pas abandonner."

Pyotr compte encore profiter un peu de l'aura de sa voiture, avant de la vendre. Selon lui, elle pourrait être utilisée pour des shootings photos ou tout simplement pour se montrer. Une belle façon de briller en société...